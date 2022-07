G2 Esports nimmt offensichtlich HooXi und jks unter Vertrag

In den kommenden Tagen und Wochen wird G2 Esports einmal mehr an einem prestigeträchtigen Counter-Strike-Turnier teilnehmen, dem BLAST Premier Fall. Doch machen jüngste Ergebnisse wenig Hoffnung darauf, dass sich das Team bis ins Finale durchschlagen kann. Immer wieder scheiterte die vermeintlich große Counter-Strike-Organisation an kleineren, manchmal größeren Gegnern. Mit der Verpflichtung von Justin „jks“ Savage und Rasmus „HooXi“ Nielsen soll sich das nun ändern.