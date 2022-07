Anzeige

Feueralarm! Quincy Crew aus Hotel evakuiert - Mitten im Spiel Dota-2-Team mitten im Spiel evakuiert

Kurz nach Beginn der zweiten Partie zwischen Quincy Crew und nouns musste Erstere aufgrund eines Feueralarms evakuiert werden. © ESL / Quincy Crew

Florian Merz

Aktuell befindet sich die Quincy Crew in der Qualifikationsphase für das bevorstehende ESL-Großereignis in Malaysia. Dabei kam es zu einem skurrilen Zwischenfall.

Am gestrigen Donnerstag hätte es zwischen der Quincy Crew und nouns, einem weiteren nordamerikanischen eSports-Team, um das Weiterkommen in der Qualifikationsrunde für die ESL One Malaysia gehen sollen. Doch schon wenige Sekunden nachdem die zweite Partie eröffnet wurde, kam es zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall.

Feueralarm & Evakuierung

Zwar konnte sich Quincy Crew im ersten Match souverän durchsetzen, doch schon kurz nach Spielbeginn von Partie zwei musste diese unterbrochen werden. Der Grund waren unter anderem tumultartige Zustände im Hotel/Bootcamp von Quincy Crew als plötzlich der Feueralarm ausgelöst wurde. So beschreiben die Team-Mitglieder Arif „MSS“ Anwar, Quinn „Quinn“ Callahan sowie Rodrigo „LESLÃO“ Santos die Situation als äußerst skurril.

Anzeige

Kurz darauf gab es vom Team selbst aber Entwarnung. Alle Spieler sowie Staff-Mitglieder seien wohlauf. Im Anschluss kehrten die Spieler an ihre Rechner zurück und konnten, trotz widriger Umstände, auch die zweite Partie des Best-of-3 für sich entscheiden. Dadurch steht die nordamerikanische eSports-Organisation im Upper Bracket Finale der Qualifikationsrunde und trifft in diesem am heutigen Tag auf Team SoloMid.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++