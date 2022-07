Sportwetten: Siegquote 2,85 für DFB-Frauen im EM-Endspiel

Die deutschen Fußballerinnen sind am Sonntag im EM-Finale in Wembley gegen Gastgeber England (Siegquote 2,40) Außenseiter.

Die deutschen Fußballerinnen sind am Sonntag im EM-Finale in Wembley gegen Gastgeber England (Siegquote 2,40) Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin notiert die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Siegquote von 2,85. Ein Unentschieden nach 90 Minuten ist mit einer Quote von 3,25 notiert.