Erneute Knieblessur: Nguyen bei Kunstturn-EM nur Zuschauer

Wegen einer erneuten Knieblessur kann Marcel Ngyuen bei den European Championships vom 11. bis 21. August in München nicht an die Geräte gehen.

Keine Europameisterschaften „dahoam“ für Kunstturner Marcel Nguyen: Wegen einer erneuten Knieblessur kann der ehemalige Barren-Europameister bei den European Championships vom 11. bis 21. August in München nicht an die Geräte gehen. Dies ließ der 34 Jahre alte Unterhachinger am Freitag offiziell erklären.