Premier League: Newcastle als reichster Klub der Welt nimmt 170-Millionen-Kredit auf

Mit den anstehenden Einnahmen durch TV-Rechte und Ticketverkäufe sichern sich die Magpies ab, kassieren das Geld aber schon jetzt. Eine solche Vorgehensweise soll unter Premier-League-Klubs an Beliebtheit gewinnen. Offenbar haben sich Southampton, Everton, West Ham und Fulham in der Vergangenheit ebenfalls dafür entschieden.

The Toon will sich noch in der Offensive verstärken: Ein Flügelspieler und ein Stürmer sollen kommen. Unter anderem Julian Draxler wurde zuletzt mit den Engländern in Verbindung gebracht.