Michael Ballack mit heftiger Kritik an Timo Werner - "zu brav" und ohne "nötige Ellbogenmentalität“

Das Kapitel FC Chelsea könnte für Timo Werner bald beendet sein. Seine mangelnden Einsatzzeiten befeuern mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar die Spekulationen um einen Wechsel.

Wie SPORT1 kürzlich enthüllte, will Ex-Klub RB Leipzig Werner zurück , es laufen sogar schon Gespräche zwischen dem DFB-Pokalsieger und Chelsea.

Geht es jedoch nach Michael Ballack, wäre so ein Wechsel das absolut falsche Signal. „Ihm fehlt die nötige Ellbogenmentalität“, erklärte der ehemalige DFB-Kapitän und neue DAZN -Experte bei einer Medienrunde in München.

Ballack mit deutlicher Kritik an Werner

„Er war in der Nationalmannschaft nah dran, der unumstrittene Stürmer zu sein“, blickte Ballack auf die Anfangsjahre des Stürmers im DFB-Team zurück und fügte hinzu: „Das ist er meines Erachtens nicht mehr, die Position hat er verloren.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ballack fordert: Er muss den Schalter umlegen“

Daher hat Ballack, der in seinen 98 Länderspielen für Deutschland oftmals vorangegangen und eine unumstrittene Führungspersönlichkeit war, eine Forderung an Werner: „Er scheint mir ein netter Kerl zu sein, aber er muss versuchen, den Schalter umzulegen - dass er an sich wieder glaubt.“ Sollte sich das nicht ändern, „wird er es weiter schwer haben.“