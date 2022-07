Malen will Landsmann de Ligt „überwinden“

Offensivspieler Donyell Malen will den Abgang von Erling Haaland bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Kollektiv auffangen.

Offensivspieler Donyell Malen will den Abgang von Erling Haaland bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Kollektiv auffangen. „Einer der Besten ist gegangen. Das ist nicht schön“, sagte der niederländische Nationalspieler im Sport1-Interview: „Wir müssen Wege finden, ohne ihn auch erfolgreich zu sein. Erling ist 1,95 Meter groß, ich bin nicht so groß. Flanken sind also etwas schwieriger. Aber wir werden einen Weg finden.“