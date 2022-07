England-Klubs lehnten Bayern-Star Davies ab! MLS-Trainer packt aus

Die MLS wird besonders in England nicht ernst genommen, findet Minnesota-United-Trainer Adrian Heath. „Es gibt eine Ignoranz und das ist respektlos“, schimpfte der 61-Jährige in einem Interview mit der Daily Mail .

Heath verteidigt Rooney

„Hören Sie, die MLS ist eine harte Liga. Du kannst an einem Tag in Houston in 110-Grad-Hitze (43 Grad Celsius, Anm. d. Red.) spielen und am nächsten auf Höhe Colorados frieren“, verteidigte Heath den Ruf seiner Liga. Auch die langen Flugzeiten seien kein Kinderspiel.