Bundesliga: Upamecano, Pavard, Goretzka, Sané - Diese Bayern-Stars haben es schwer

Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein: Auch Konrad Laimer von RB Leipzig steht an der Säbener Straße hoch im Kurs. Doch auch ohne den Österreicher bleibt festzuhalten: Die Bayern haben sich (mit Ausnahme der Torwartposition) in jedem Mannschaftsteil verstärkt. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Dayot Upamecano

Er dürfte mit Lucas Hernández und Benjamin Pavard um den Platz neben de Ligt in der Innenverteidigung kämpfen. Setzt Nagelsmann künftig vermehrt auf eine Dreierkette, dürfte das die Einsatzchancen von Upamecano erhöhen. Klar ist: Der sechsmalige französische Nationalspieler muss sich in seiner zweiten Saison in München erheblich steigern.

Benjamin Pavard

Etwas anders gelagert ist die Sache bei Pavard. Der 26-Jährige war in den vergangenen Jahren als Rechtsverteidiger gesetzt, ließ dort aber in Sachen Offensivdrang zu wünschen übrig.

Sein großer Vorteil ist zudem die Flexibilität. Der französische Nationalspieler kann auch in der Innenverteidigung agieren, er selbst sieht sich dort auch am liebsten.

Leon Goretzka

Leroy Sané

Sané, vor zwei Jahren für rund 60 Millionen Euro von Manchester City gekommen, zeigte sich zwar in der Hinserie der vergangenen Spielzeit, in der Rückrunde verfiel er dann aber wieder in alte Verhaltensmuster und ließ auch in Sachen Körpersprache zu wünschen übrig. Generell tauchte der 26-Jährige in wichtigen Spielen zu oft ab.