Formel 1: Sebastian Vettel hört auf - Pressestimmen zum Karriereende des Ex-Weltmeisters

Vor dem Renn-Wochenende in Ungarn verkündet Sebastian Vettel seinen Rücktritt zum Ende der Saison. Die internationale Presse huldigt dem deutschen Weltmeister SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

Mit vier WM-Titeln und 53 Rennsiegen geht der Heppenheimer als einer der erfolgreichsten Fahrer überhaupt in die Geschichtsbücher ein. Die Presse feiert den 35-Jährigen und huldigt seine Leistungen als jüngster Champion aller Zeiten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Italien

Tuttosport: „Vettel bleibt in der Geschichte der dritterfolgreichste Fahrer in Maranello, hinter Michael Schumacher (72 Triumphe) und Niki Lauda (15): der deutsche Fahrer gewann 14.“

Corriere della Sera: „Seb war der Wunderknabe von Red Bull. Der Junge, der in der Lage war, die Rekorde der Formel 1 zu brechen, und der seinen Heimatgarten verließ, um den großen roten Traum zu verwirklichen. Er hatte zum ersten Mal in Monza gewonnen, 2008 im Regen mit dem von Ferrari angetriebenen Toro Rosso. Ein Zeichen des Schicksals.“

La Repubblica: „Vettel tritt am Ende der Saison zurück. Mit 53 Siegen ist Sebastian hinter Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) der dritterfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1.“

England

The Sun: „Vetts All Folks - Sebastian Vettel tritt am Ende der Saison nach einer glanzvollen 15-jährigen Karriere und vier Weltmeistertiteln aus der Formel 1 zurück.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)