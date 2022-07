Anzeige

WWE vs. AEW: Neue aggressive Schachzüge - Verhältnis bleibt giftig WWE: Neue Aggression gegen AEW

Tony Khan (l.) hat Adam Cole bei AEW lange an sich gebunden © YouTube.com/DeniseSalcedo

Martin Hoffmann

Auch ohne Vince McMahon kämpft WWE weiter mit harten Bandagen gegen den Konkurrent. Der reagiert mit spannenden Vertrags-Enthüllungen auf die neue Lage.

Vince McMahon ist weg, Tochter Stephanie, ihr Mann „Triple H“ Paul Levesque und Nick Khan sind die neuen Mächtigen bei WWE.

Eine neue Ära ist damit eingeleitet, mit Folgen auch für den Rivalen AEW von Tony Khan - ein freundlicheres Konkurrenzverhältnis scheint jedoch nicht zu den Folgen gehören. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

In den ersten Tagen nach dem Führungswechsel bei WWE gab es schon Unfreundlichkeiten, auch jenseits der eher persönlichen als geschäftlichen Attacken von AEW-Topstar CM Punk.

Sowohl AEW als auch WWE haben mit ersten Business-Schachzügen auf die neue Situation reagiert. Und weder Khan noch die umgemodelte WWE-Führung lockern die Bandagen.

WWE bereitet nächsten Schlag gegen AEW vor

Wie der Journalist Brandon Thursten (Wrestlenomics) berichtet, plant WWE ein größeres Event am 4. September - das dem AEW-Pay-Per-View All Out direkte Konkurrenz machen soll.

Am selben Abend soll es eine live gestreamte Show des NXT-Kaders geben, die der großen Show Zuschauer und Aufmerksamkeit klauen soll. Es ist die zweite Attacke auf AEW an diesem Wochenende, schon das Timing der Europa-Megashow Clash at the Castle am Tag davor wird allgemein wurde allgemein auf All Out verstanden - in den vergangenen Jahren immer am Labor-Day-Wochenende platziert.

All Out bot im vergangenen Jahr die Debüts von CM Punk, Bryan Danielson und Adam Cole, die große Wellen schlugen und auch die TV-Quoten von AEW im darauffolgenden Herbst so anschoben, dass in der Kernzielgruppe mehrfach das langjährige WWE-Flaggschiff RAW besiegt wurde.

In den vergangenen Monaten ist das nicht mehr passiert - und WWE setzt anscheinend alles daran, dass es so bleibt. Und man sieht, dass Stephanie und Triple H das konfrontativ-aggressive „Playbook“ des Patriarchen im Umgang mit seinen Kontrahenten nicht in der Schublade verschwinden lassen.

WWE hat den Bericht noch nicht bestätigt, offiziell ist derweil dagegen Zeit und Ort der Megashow WrestleMania 40 im kommenden Jahr (6. und 7. April im NFL-Stadion von Philadelphia).

Tony Khan enthüllt Langzeitverträge mit Ex-WWE-Stars

Khan, der den Konkurrenzkampf mit AEW gewöhnlich offener kommentiert als WWE, zeigte sich in den vergangenen Tagen in spürbarer Reizstimmung - beginnend mit seiner Stichelei nach dem McMahon-Beben: Er dankte bei Twitter den Fans, dass sie geholfen hätten, ihn zum aktuell am längsten amtierenden CEO im Wrestling gemacht zu haben (von zweien, seit 2019).

Ein weiteres öffentliches Ausrufezeichen sandte Khan einige Tage später in der Audioshow Busted Open Radio, wo er die bislang geheim gehaltenen Vertragslaufzeiten seiner Stars Adam Cole und Malakai Black enthüllte.

Cole sei bis 2027 gebunden, auch Black habe noch „fast fünf Jahre“ in seinem Arbeitspapier - eine Antwort auf sofort aufkommende Spekulationen, dass die beiden sich wieder Richtung WWE orientieren könnten, nun wo ihr alter NXT-Förderer Triple H am Ruder ist.

Tony Khan „amüsiert“ über „gewisse Narrative“

Khan ergänzte, dass er „amüsiert“ sei über gewisse „Narrative“, die im Netz gerade im Umlauf seien - von wegen: Nun, wo der ungeliebte Vince weg sei, würden alle Stars, die mit Triple H gut zusammengearbeitet hätten, bald „magisch“ wieder bei WWE auftauchen.

Davon ist nicht auszugehen, aber dass aktuelle und künftige Free Agents - zum Beispiel Coles und Blacks NXT-Weggefährte Johnny Gargano - wieder eher hin- und hergerissen sein werden als zuletzt, darf auch als Gewissheit gelten. Womöglich nicht zufällig bündelte Khan am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite diverse größere Schübe für vielversprechende Talente wie Daniel Garcia, Hook und auch „Absolute“ Ricky Starks.

Es steckt jede Menge neue Spannung in der Wrestling-Landschaft - und nicht weniger Gift.

