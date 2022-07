Zerfleischt sich der HSV selbst? Machtkampf zwischen Boldt und Mutzel eskaliert

Im fünften Jahr soll beim HSV der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingen. Doch auf Führungsebene herrscht ein hitziger Machtkampf, der den ganzen Verein gefährdet.

Das fünfte Jahr in der zweiten Liga. Eigentlich wollte der Hamburger SV seine Aufmerksamkeit ganz dem Bundesliga-Aufstieg widmen.

Doch nach einem schmeichelhaften Sieg zum Saisonauftakt und einer Heimniederlage gegen Hansa Rostock herrscht nicht nur aus sportlicher Sicht wieder einmal Unruhe an der Elbe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Auch aus der Führungsriege sind Spannungen, die ausgerechnet in der Woche nach dem Tod von Uwe Seeler eskalieren, zu vernehmen.

Der Grund: Sportdirektor Michael Mutzel ging kürzlich gegen die HSV AG vor, da er von Sportvorstand Jonas Boldt erst beurlaubt und dann Mitte Juli freigestellt worden war. Zu Unrecht, wie das Hamburger Amtsgericht nun am Dienstag mitteilte . Der HSV muss Mutzel künftig weiter beschäftigen und kann gegen die Entscheidung beim Landesarbeitsgericht Hamburg Berufung einlegen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

HSV-Machtkampf: Verhärtete Fronten zwischen Boldt und Mutzel

Der Freistellung des Sportdirektors war eine massive öffentliche Kritik von Boldt vorausgegangen. „Michael funktioniert in einer Führungsrolle rund um die Mannschaft nicht“, hatte der Sportvorstand Anfang Juni in einer Medienrunde klargestellt.

In der Folge wurde Mutzel der Kontakt zum Team verwehrt. Vor allem Vorstandskollege Dr. Thomas Wüstefeld missbilligte die Entscheidung von Boldt. Das jüngst erfolgte gerichtliche Urteil vertieft die Risse zwischen den Parteien.

Stadion in schwarz! HSV verabschiedet Seeler emotional

Walter fordert Geld für Transfers - Aufsichtsrat verhängt Ausgabenstopp

Vor Gericht führte Boldt unlängst an, dass Mutzel zu Wüstefeld „übergelaufen“ sei, um sich unter anderem für die Absetzung Boldts einzusetzen und um sich selbst als dessen Nachfolger ins Spiel zu bringen. Zudem soll sich der Sportvorstand bei Transferfragen übergangen gefühlt haben.

Vergrößert werden die Gräben in der Führungsetage indirekt auch durch Tim Walter. Der HSV-Coach hatte zum Wochenstart weiteres Geld für Neuverpflichtungen gefordert - doch der HSV-Aufsichtsrat verhängte jüngst einen Ausgabenstopp.

Zusätzlich hatte Walter schon zum Start der Saisonvorbereitung durchblicken lassen, dass er eine Vertragsverlängerung bei den Hanseaten ganz konkret an ein neues Arbeitspapier für Boldt knüpfen würde.

HSV-Präsident Jansen hält sich zurück

Somit stehen sich in Hamburg derzeit Sportvorstand und Trainer auf der einen Seite und Wüstefeld und Mutzel auf der anderen Seite gegenüber.

Und zu welcher Fraktion zählt HSV-Präsident Marcell Jansen? Der ehemalige Profi, dem eine Nähe zu Wüstefeld nachgesagt wird, hatte sich bislang in der Öffentlichkeit zurückgehalten und den Machtkampf zwischen Boldt und Wüstefeld als „eine Diskussion der Medien, wie so oft in Hamburg“ abgestempelt.