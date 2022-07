eNations Cup: Gültekin und Co. im Achtelfinale

Anzeige

Deutschland fordert Italien im Achtelfinale © FIRO/FIRO/SID

Einzel-Weltmeister Umut "Umut" Gültekin greift mit der deutschen eFootball-Nationalmannschaft weiter nach dem WM-Double. Am Donnerstag schlossen der Profi von RB Leipzig und Mustafa "Musti" Cankal vom FC St. Pauli die Vorrunde des FIFAe Nations Cups in Kopenhagen als Erste ihrer Gruppe B ab und erreichten die K.o-Phase. Im Achtelfinale am Freitag (13.15 Uhr) spielt Deutschland gegen Italien.

Im Anschluss an die Runde der besten 16 würde das deutsche Duo noch am Freitag (16.05 Uhr) in einem möglichen Viertelfinale auf Dänemark oder Israel treffen. Einen Tag später stehen die Halbfinals und das Endspiel (17.00 Uhr) auf dem Programm. Gültekin hatte sich erst am 17. Juli durch seinen Triumph bei der Einzel-WM an gleicher Stelle 250.000 Euro Preisgeld gesichert.

