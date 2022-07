ATP: Hanfmann im Halbfinale von Kitzbühel - Dominic Thiem hadert nach Aus

Dieses Viertelfinale wird wegen des immer wieder einsetzenden Regens in Kitzbühel erst am Freitagmorgen gespielt, am Nachmittag ist dann das Halbfinale angesetzt.

Thiem musste auf dem Weg zu den US Open in New York, die er 2020 in einem spektakulären Fünfsatz-Finale gegen Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) gewonnen hatte, einen kleinen Rückschlag hinnehmen. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)