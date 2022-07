Tour de France 2022: Empfang in Glyngöre - Über 20.000 Fans feiern Vingegaard

Einen Tag nach dem triumphalen Empfang in Kopenhagen haben mehr als 20.000 Fans Jonas Vingegaard auch in seiner Heimatstadt Glyngöre gefeiert.

Einen Tag nach dem triumphalen Empfang in Kopenhagen haben mehr als 20.000 Fans den dänischen Toursieger Jonas Vingegaard auch in seiner Heimatstadt Glyngöre gefeiert. In dem kleinen Örtchen nahe Aalborg, in dem nur 1400 Menschen leben, war die Hölle los.