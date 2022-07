Mihambo zum Vettel-Rücktritt: Richtige Entscheidung

Sebastian Vettel kündigt seinen Rücktritt nach der laufenden Saison an und sorgt damit für einen Hammer in er Formel 1. Weltmeisterin Malaika Mihambo sieht es jedoch entspannt.

Mick Schumacher und Lewis Hamilton werden emotional

Vettel hatte am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest in einer Videobotschaft seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Der 35-Jährige will in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie und seinen drei Kindern verbringen.