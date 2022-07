Formel 1 "bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen"- Vettel mit Ansage an F1 bei Rücktritt

Sebastian Vettel verkündet in einem Video seinen Rücktritt. Doch warum hört er wirklich auf? Was steckt noch in dem Statement?

Der viermalige Weltmeister verkündete seinen Entschluss in einem Video mit Pathos, Phrasen und Appellen . SPORT1 zeigt, was Vettel sagt und meint.

Dieser Besessenheit nachzukommen, war in den vergangenen Jahren, als der Erfolg bei Ferrari und Aston Martin ausblieb, schwer – trotz aller Mühen. Und daher spielt auch die Erfolglosigkeit einen Grund bei seiner Entscheidung, auch wenn er sie am Donnerstag nicht explizit nannte.

Vettel will mehr Zeit in die Familie investieren

Auch deswegen möchte und kann er den Aufwand nicht mehr im bisherigen Maße investieren: „Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte, und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen.“

Vettels Ansage an die Formel 1

„Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen.“ Vettel appelliert an die Verantwortlichen der Königsklasse, an die Teams, an die Fahrer, an die Mitarbeiter. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)