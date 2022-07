Frauen-EM 2022: EM-Finale Deutschland vs. England vor Rekord-Kulisse

Das Wembley-Stadion wird am Sonntag Schauplatz des Finals zwischen England und Deutschland sein. Auf die Spielerinnen wartet eine Megakulisse.

Wenn am Sonntagabend im Endspiel England gegen Deutschland der nächste Frauen-Europameister gesucht wird, dürfen sich die Teams auf eine einzigartige Kulisse freuen. (EM-Finale: England - Deutschland, Sonntag 18 Uhr im LIVETICKER)

Denn das Finale der Frauen-EM wird nicht nur im legendären Wembley-Stadion in London ausgetragen - für das Endspiel zwischen den Gastgeberinnen und der deutschen Nationalmannschaft sind knapp 90.000 Tickets vergeben worden – ausverkauft!

Damit werden mehr als doppelt so viele Zuschauer ein EM-Finale live im Stadion verfolgen, wie beim bisherigen Zuschauer-Rekordspiel einer Frauen-Europameisterschaft.

Das Finale der Kontinentalmeisterschaft 2013 in der Friends Arena in Solna/Schweden zwischen Deutschland und Norwegen hatten 41.301 Zuschauer live im Stadion verfolgt. Damals gewannen die DFB-Frauen mit 1:0 und sicherten sich den bislang letzten EM-Titel.

Popp: „Etwas Schöneres gibt es nicht“

Noch auf dem Rasen versammelte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Mannschaft in einem Kreis, um sie auf das große Endspiel einzustimmen.

Matchwinnerin Alexandra Popp, die mit ihrem Doppelpack im Halbfinale gegen Frankreich maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der DFB-Frauen hat, kann es kaum abwarten, in Wembley aufzulaufen. „Wir sind so unfassbar glücklich, kein Schwein hat mit uns gerechnet, und wir stehen jetzt im Finale gegen England vor 90.000 Zuschauern – ganz ehrlich, etwas Schöneres gibt es nicht“, sagte Popp dem ZDF.