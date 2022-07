Bundesliga-Barometer: Darum lieben die Fans den DFB-Pokal und das sind ihre Favoriten

Die Breisgauer, die in der vergangenen Spielzeit ins DFB-Pokalfinale vordringen konnten und erst dort gegen RB Leipzig ihren Traum vom ersten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte verabschieden mussten, hoffen jedoch auch in diesem Jahr wieder auf einen Lauf.

Die Fans lieben den DFB-Pokal

Das sehen wohl auch ihre Fans so. In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.453 Personen teilnahmen, zeigte sich die überwiegende Mehrheit der Anhänger eines Bundesligisten davon überzeugt, dass ihr Verein die erste Runde übersteht - in Zahlen: 93,8 Prozent!