DFB vezichtet auf Marketingslogan "Die Mannschaft"

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird den Marketingslogan "Die Mannschaft" für das Nationalteam künftig nicht mehr nutzen. Das beschlossen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung auf dem DFB-Campus in Frankfurt einstimmig. Die Marke war seit 2015 verwendet worden. Allerdings wird der Slogan nicht sofort entfernt, so wird er bei der WM in Katar auf den Trikots noch zu sehen sein.