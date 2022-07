Stehplatz-Comeback! Nicht nur BVB-Boss Watzke begeistert

Im Europacup sind in einigen Ländern wieder Stehplätze erlaubt. Bei Fans und Vereinen löst das Begeisterung aus.

Derartige Euphorie hat eine Entscheidung der UEFA in jüngerer Vergangenheit selten hervorgerufen. Doch die Erlaubnis der Stehplätze im Europapokal trifft den Puls der breiten Masse - gerade in Deutschland.

Die erkämpfte Chance nicht wegwerfen

„Alle Fans bitte ich darum, verantwortungsbewusst mit dieser Chance in der nächsten Spielzeit umzugehen“, betonte Watzke. Die Anhänger hatten mit ihrer Hartnäckigkeit schließlich selbst diese Möglichkeit erkämpft.

Das internationale Bündnis Football Supporters Europe (FSE) hatte seit einigen Jahren mit der Kampagne „Europe Wants to Stand“ für die Wiedereinführung von Stehplätzen geworben.

„Während dies in einigen Jahren als eine natürliche Entwicklung gesehen werden wird, ist es auch ein historischer Sieg für die europäische Fanbewegung“, sagte FSE-Vorstandsmitglied Gregor Weinreich. Das Exekutivkomitee hatte am Mittwoch für die Stadien in Deutschland, England und Frankreich für die kommende Saison eine Testphase beschlossen.