Sebastian Vettel: Rücktritt aus Formel 1 - das sagt Vettel im Statement zum Karriereende

Sebastian Vettel beendet nach der laufenden Saison seine Formel-1-Karriere. Via Instagram erläutert der Heppenheimer die Gründe für diesen Schritt.

Sebastian Vettel kehrt der Formel 1 zum Saisonende den Rücken . Das gab der viermalige Weltmeister via Instagram bekannt.

Das Rücktritts-Statement von Sebastian Vettel im Wortlaut:

„Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht die Leute aufzählen, welche mir auf meinem Weg geholfen haben. Aber ich finde es wichtiger, die Gründe meiner Entscheidung zu erklären.“