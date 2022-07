Olympia-Attentat 1972: "Wir sind auf einem sehr guten Weg"

50 Jahre nach Olympia-Attentat: Lösung deutet sich an © AFP/SID/ASTRID VELLGUTH

Dr. Ittai Joseph Tamari hält es für angebracht, dass sich der Bund für das Olympia-Attentat von 1972 in München entschuldigt.

Der Leiter des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland hält es für angebracht, dass sich die deutsche Regierung bei den Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München entschuldigt. "Ja", sagte Dr. Ittai Joseph Tamari auf die entsprechende Frage im Gespräch mit dem SID.

Tamari sagte im Gespräch mit dem SID, er verstehe die Opferfamilien "voll und ganz, bis jetzt hat sich Deutschland sehr verschlossen verhalten". Die Angehörigen und die Witwen der von einem palästinensischen Terrorkommando ermordeten Israelis hätten "50 Jahre lang vergeblich an die Türen deutscher Behörden geklopft".

Allerdings zeichnet sich nun eine Lösung ab. Wie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf einen Sprecher des Bundesinnenministeriums berichtete, habe sich die Regierung entschieden, "die gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen der Opfer in immaterieller und in materieller Hinsicht erneut zu artikulieren".