Formel 1: Leak zum Deal zwischen Red Bull und Porsche

Zuletzt zog sich die offizielle Verkündung des Deals zwar in die Länge, weil die Regeln offiziell immer noch nicht feststehen. Doch ein Leak beweist jetzt: Porsche will 50 Prozent von Red Bull Technology kaufen, der Firma also, die die Chassis für das Formel-1-Team kauft. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Kurios: Ausgerechnet in Marokko wurde ein Formel-1-Fan auf eine behördliche Information in einer Zeitung aufmerksam. Dort wurde die Bewilligung eines Antrags veröffentlicht, den die Porsche AG und die Red Bull GmbH gemeinsam gestellt haben.

Mercedes und Ferrari zögern Regeln hinaus

Nach SPORT1 -Informationen hätte Red Bull den Deal am liebsten sogar schon beim Heimrennen in Spielberg bekannt gegeben. Doch Mercedes und Ferrari zögerten die endgültigen Regeln ab 2026 immer wieder hinaus. Zuletzt ging es immer noch um die Anzahl der erlaubten Stunden auf dem Prüfstand und das Material (Aluminium oder Stahl) für die Kolben des Verbrennungsmotors. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Porsche als gleichwertiger Partner

Bereits in Spielberg gingen die Verhandlungen in die Endphase. Dort war auch Volkswagen-Motorsportchef Fritz Enzinger anwesend, um die Verträge in trockene Tücher zu bringen. Offiziell äußern wollte er sich zum Stand der Verhandlungen allerdings nicht, deutete aber eine positive Entwicklung an.