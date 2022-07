Schwimmerin Beck „Sport-Stipendiatin des Jahres“

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck (25) ist von der Stiftung Deutsche Sporthilfe als „Sport-Stipendiatin des Jahres 2022″ ausgezeichnet worden und tritt damit in die Fußspuren von Weitsprung-Königin Malaika Mihambo. Beck hatte im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio Platz fünf über 10 km belegt und kurz danach ihren Master in Medienkommunikation abgelegt. Zudem gewann sie bei der WM in Budapest in diesem Sommer Gold und Silber.