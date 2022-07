Sebastian Gähl gewinnt GGPoker Super Million$

In einem mit Stars gespickten Finaltisch hat Sebastian „Weizen“ Gähl seinen zweiten Titel im GGPoker Super MILLION$ geholt. Im Heads-Up konnte sich der Österreicher gegen das High Roller Schwergewicht Bryn Kenney durchsetzen. Für Gähl war es bereits der zweite Erfolg bei der Super MILLION$, seiner Gesamtgewinnsumme konnte er $243.381 hinzufügen.

Am Ende wurde sein gigantisches Comeback nicht belohnt. Ursprünglich war er zum Start des Finaltisches Achter in Chips, um mit Beginn des Heads-Ups in Führung zu liegen. Die Partie nahm eine Wende als sowohl Gähl als auch Kenney mit Trips Königen die Chips reinstellten und der Österreicher aufgrund des besseren Kickers gewann.