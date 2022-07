STAHLWERK und SPORT1 bauen Partnerschaft aus: STAHLWERK bleibt weiter Titelsponsor von Deutschlands Fußballtalk Nr. 1

Ismaning, 28. Juli 2022 – Ab sofort noch enger zusammengeschweißt – STAHLWERK und SPORT1 spielen erfolgreich Doppelpass und bauen Partnerschaft aus: Die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH, eines der führenden Unternehmen für Schweiß- und Schneidtechnik in Europa, geht auch in die neue Fußball-Saison als „Doppelpass“-Titelsponsor. Das Unternehmen mit Sitz im rheinischen Bornheim wird auf sämtlichen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform künftig noch stärker eingebunden – im Rahmen des Titelpatronats unter anderem auch mit Addressable-TV-Verlängerung, Social Posts und Presenting des „Doppelpass“-Podcasts. Die Sport1 GmbH und die STAHLWERK Schweißgeräte GmbH kooperieren seit 2020 und haben ihre Zusammenarbeit seitdem sukzessive erweitert. Titelsponsor von „Der STAHLWERK Doppelpass“ ist STAHLWERK seit Beginn der Saison 2021/22.

Ziele des Engagements von STAHLWERK sind insbesondere die weitere Steigerung der Markenbekanntheit, das Etablieren der Marktpräsenz im Premium-Segment und die passgenaue Zielgruppenansprache im hochemotionalen und reichweitenstarken Sport- bzw. Fußball-Umfeld. Mit seiner umfangreichen Präsenz auf SPORT1 untermauert das Unternehmen seine ausgeprägte Fußball-Affinität und verlängert damit auch seine On-Ground-Aktivitäten in der Bundesliga und 2. Bundesliga, die aktuell Partnerschaften mit dem 1. FC Köln und dem FC St. Pauli umfassen.

Christian Mann, Leiter Marketing der STAHLWERK Schweißgeräte GmbH: „Das erste Jahr mit dem ‚STAHLWERK Doppelpass‘ hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Folgerichtig gehen wir nun gemeinsam mit SPORT1 den nächsten Schritt und setzen die Zusammenarbeit fort – getreu unseres Mottos ‚STAHLWERK schweißt zusammen‘. Die Zusammenarbeit mit SPORT1 hat vom ersten Tag an wunderbar funktioniert und diese Erfolgsgeschichte möchten wir gerne auch in Zukunft fortschreiben.“

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Unsere Ansatz, gemeinsam mit unserem Titelsponsor in unserem Flaggschiff-Format ‚Doppelpass‘ neue Impulse zu setzen, trägt Früchte – und unterstreicht unsere vertrauensvolle und ambitionierte Partnerschaft mit STAHLWERK. Das positive Fazit von Kundeseite spricht auch für die Art und Weise, wie der ‚Dopa‘ konsequent zu einem echten 360°-Format weiterentwickelt wird: Live, on-demand und mit Begleitung über alle Plattformen nicht nur am Sonntag, sondern über die ganze Woche hinweg – gepusht durch das Setzen starker Themen und die leidenschaftliche Interaktion mit den Fußballfans. Diesen Weg werden wir auch in der neuen Saison zusammen weitergehen und im Rahmen unserer Kooperation weitere tolle Ideen entwickeln.“