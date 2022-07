Juventus Turin: Paul Pogba droht WM-Aus! Muss Frankreichs Superstar am Knie operiert werden?

Paul Pogba verletzt sich im Training von Juventus Turin am Knie. Die Verletzung könnte für den Weltmeister schlimme Konsequenzen haben.

Der 29-Jährige verletzte sich vor wenigen Tagen im Training von Juventus Turin am Knie . Nun kommt heraus: Die Verletzung ist offenbar sehr ernst.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, droht dem Mittelfeldstar nun sogar das Aus für die WM in Katar. Dem Bericht zufolge will Juve, dass sich der Franzose einer Operation am Knie unterzieht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)