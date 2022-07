Anzeige

Frauen-EM 2022: Folgt das wahre Sommermärchen nach dem Finale? Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk Sommermärchen nach der EM

Popp nach Finaleinzug: "Muss Sie enttäuschen ..."

Pit Gottschalk

Nach dem 2:1 gegen Frankreich stehen die DFB-Frauen im EM-Finale. Ein nächstes Sommermärchen? Die wahre Herkulesaufgabe folgt nach dem Turnier, findet SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Märchen haben, gelernt ist gelernt, einen ziemlich simplen Aufbau: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Die Website Sofatutor geht tiefer in die Details und setzt am Anfang „einen ungerechten Zustand, Armut, Unglück oder eine Notsituation“ voraus. Die Handlung sehe vor: „Hindernisse, schwierige Aufgabe, Prüfung, Rätsel, Abenteuer“.

Man darf beim Auftritt der deutschen Fußballfrauen also guten Gewissens von einem Sommermärchen schreiben. 2:1 gewannen die DFB-Frauen gestern Abend ihr EM-Halbfinale gegen Frankreich und stehen am Sonntag im Endspiel der Europameisterschaft. Der Gegner ist Gastgeber England. Das vielleicht letzte Kapitel ihres Märchens? Ich bin mir nicht sicher.

Anzeige

Was wir wissen: Die Deutschen sind begeistert von den Auftritten der ... Ja, wie sagt man nun? … Von den Auftritten der Frauschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. 70,8 Prozent der deutschen Fußballfans sagen in einer aktuellen repräsentativen Umfrage von Bundesligabarometer.de, dass sie die EM-Spiele der DFB-Frauen im Fernsehen verfolgen.

Das Ergebnis ist bemerkenswert, denn vor der Europameisterschaft war der Wert niedriger: Da hatten nur 60,9 Prozent angekündigt, dass sie EM-Spiele der Frauen ansehen wollten. Offenbar haben sich Fans begeistern lassen. Und die Zahlen haben Aussagekraft: Bundesligabarometer.de ist Deutschlands größtes repräsentatives Sport-Umfrageportal.

Ernüchternde Umfragewerte für die Zukunft

Aber genauso verneinen 64,4 Prozent in derselben Umfrage, dass sich ihr Interesse am Frauenfußball generell durch die Frauen-EM erhöhen wird. Wie ist das bei künftigen Länderspielen? Mehr als die Hälfte, genau 54,8 Prozent, will in Zukunft eben nicht wieder zusehen. Spiele in der Frauen-Bundesliga anschauen? Da sagen sogar 68,3 Prozent: Nein. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)

Die Ablehnung passt nicht zu den Attributen, die Fans den EM-Auftritten in der Umfrage zuschreiben. Die sind: Kampfgeist, Leidenschaft, Teamgeist, Attraktivität und Fairplay - allesamt positiv besetzt. Wenn das noch immer nicht reicht, um über das EM-Finale hinaus Frauenfußball in Deutschland massenwirksam zu etablieren, ist man wieder am Textanfang oben.

DFB-Star erwischt's mitten im Interview

In der Handlung eines Märchens, zur Erinnerung, sind Hindernisse zu überwinden oder schwierige Aufgaben zu lösen. Womöglich besteht das Sommermärchen gar nicht im Gewinn des EM-Titels am Sonntag, sondern beginnt erst am Morgen danach: dass Frauenfußball in Deutschland endlich die Akzeptanz erfährt, die EM-Heldinnen verdienen.

ZU FEVER PIT‘CH:

Anzeige

Fever Pit‘ch ist der tägliche Fußball-Newsletter von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Jeden Morgen um 6.10 Uhr bekommen Abonnenten den Kommentar zum Fußballthema des Tages und die Links zu den besten Fußballstorys in den deutschen Medien. Den kostenlosen Newsletter erhalten Sie hier: https://newsletter.pitgottschalk.de