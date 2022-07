Ex-NBA-Star Medvedenko versteigert Meisterringe zugunsten der Ukraine

Von seinen beiden Meisterringen wird sich Slava Medvedenko im Rahmen einer Auktion trennen. Der ehemalige NBA-Star will der Ukraine helfen.

Von seinen beiden Meisterringen wird sich Slava Medvedenko im Rahmen einer Auktion trennen, und auch durch Beziehungen im Basketball will der zweimalige NBA-Champion seiner vom Krieg gebeutelten Heimat Ukraine helfen.

Die L.A. Lakers, mit denen Medvedenko 2001 und 2002 an der Seite von Kobe Bryant und Shaquille O‘Neal seine zwei Titel gefeiert hatte, planen nach Angaben des Ukrainers „weitere finanzielle Hilfe. Auch die FIBA (Basketball-Weltverband, d.Red.) hat schon Unterstützung und ein spezielles Programm angeboten. Viele ehemalige Weggefährten aus der NBA haben sich gemeldet, um mir zu helfen. Die Sportwelt steht zusammen.“

Slava Medvedenko (Los Angeles Lakers, li.) will seinen Landsleuten helfen

Medvedenko: „Sehr dankbar für die Unterstützung“

Derzeit ist er in Warschau, „um an einem Benefiz-Basketballspiel teilzunehmen. Wir wollen Spenden sammeln und auf der ganzen Welt auf den Krieg aufmerksam machen“, so Medvedenko : „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von unseren Alliierten und den Menschen aus Europa.“