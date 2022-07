BVB-Schock bei Sébastien Haller - so plant Terzic mit Doppelspitze und Reus

Wie reagiert der BVB auf Haller-Ausfall?

Terzic beginnt wohl mit zwei Spitzen

In diesem, das der BVB mit 0:2, ließ Terzic in einem 3-5-2-System spielen. „Die Dreierkette, die Terzic gegen Villarreal hat spielen lassen, ist ein probates Mittel. Terzic favorisiert eigentlich die Viererkette, hat aber auch ganz klar im Trainingslager gesagt, dass die Dreier- respektive Fünferkette ein gutes Mittel ist“, sagt Berger und blickt voraus: „Gegen 1860 München im Pokal wird es wohl die Doppelspitze sein. Mit diesem System wird man aller Voraussicht nach die ersten Saisonspiele bestreiten.“

Zwei Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit dem Pokalspiel am Freitag in München sind nahezu alle Startelf-Plätze vergeben. (DFB-Pokal: 1860 München - Borussia Dortmund, Freitag 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Neue Chance für Moukoko?

„Wir haben die Doppelspitze ausprobiert, haben in der Vergangenheit aber auch schon ohne klaren Stoßstürmer gespielt“, sagt Terzic abschließend. „Wir haben mit Moukoko einen der talentiertesten Spieler auf dieser Position in unseren Reihen. Hazard hat letztes Jahr gegen Leipzig dort ausgeholfen, auch Malen und Adeyemi können dort spielen. Wir werden einiges ausprobieren.“