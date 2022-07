WWE lässt SummerSlam-Match Seth Rollins vs. Riddle platzen - was steckt wirklich dahinter?

Das Match zwischen Seth Rollins und Riddle beim WWE SummerSlam am Samstag wird angeblich verletzungsbedingt verschoben. Was steckt wirklich dahinter?

Eines der potenziell besten Matches des WWE-Sommerhöhepunkts am Samstag fällt ins Wasser: Wie WWE bekanntgegeben hat, wird das Duell zwischen Seth Rollins und Riddle „verschoben“.

Riddle habe bei der TV-Show Monday Night RAW eine Verletzung am Plexus brachialis, dem Nervengeflecht im Hals- und Brustbereich erlitten, teilte die Promotion bei der Webshow „The Bump“ mit. Nach WWE-Angaben erlitt der frühere UFC-Kämpfer die Verletzung bei Rollins‘ Attacke, die die Sendung am Montag beschloss. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Inzwischen berichtet der Wrestling-Journalist Dave Meltzer (Wrestling Observer), dass die Verletzung „nicht real“, ein „Work“ sei und die Entscheidung, das Match zu streichen, andere Gründe habe - den Spekulationen, was die Gründe sind und was WWE stattdessen am Samstag mit Rollins plant, sind Tür und Tor geöffnet.