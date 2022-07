Darts: Hiobsbotschaft für Peter Wright - Gallensteine machen einen Strich durch die Rechnung

„Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Besuche in Australien und Neuseeland verpassen muss“, erklärte „Snakebite“ und fügte hinzu: „Aber nach weiteren medizinischen Untersuchungen muss ich meine Gesundheit an erste Stelle setzen.“

Am meisten schmerze ihn jedoch, dass er als Weltmeister die Fans in Down Under enttäuschen muss. „Ich werde alles tun, um die Weltmeisterschaft zu behalten und nächstes Jahr wieder dabei zu sein“, machte er Hoffnung auf das kommende Jahr.