Hannover 96: Martin Kind als Geschäftsführer abgesetzt

Hannover 96: Kind als Geschäftsführer der Management GmbH weg

Zur Einordnung des Vorgangs: Die paritätisch mit je zwei Vertretern des Muttervereins und der Profisparte besetzte Management GmbH der Hannoveraner ist gemäß Satzung in der komplizierten Struktur des Zweitligisten zuständig für die Bestellung der Geschäftsführung der Hannover 96 GmbH & Co. - das Gremium also, in dem Kind kicker-Informationen zufolge als Geschäftsführer Sport offenbar aber weiterhin die Verantwortung trägt.