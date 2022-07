Fixer Transfer! Schalke-Aufstiegsheld Victor Pálsson wechselt zu Rooney-Klub D.C. United in MLS

Der FC Schalke 04 muss den nächsten Leistungsträger ziehen lassen. Victor Pálsson wechselt in die MLS. Trotz lukrativem Vertrag habe ein anderes Detail den Ausschlag gegeben, betont der Isländer.

Was SPORT1 vorab berichtete, ist nun offiziell: Victor Pálsson wechselt zu Wayne Rooneys Klub D.C. United nach Washington. Das gaben die Knappen und das Team aus Washington am Mittwochabend bekannt.

Der isländische Nationalspieler erklärte seinen Transfer mit privaten Gründen: „Mir ist es wirklich schwer gefallen, den Club und meine Mitspieler zu verlassen. Private Gründe haben am Ende den Ausschlag gegeben, meine Familie lebt in Nordamerika. Für mich war das Jahr auf Schalke eines der emotionalsten in meiner Karriere.“