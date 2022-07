FIFA 22: Wer geht, wer bleibt, wer ist noch da? So baut Werder eSports den Kader um

FIFA 23: Werder Bremen baut neuen eSports-Kader

Den ersten sowie gleichzeitig auch emotionalsten Abgang hat Werder eSports schon Ende Juni öffentlich gemacht. Für den ehemaligen deutschen Meister Michael „Megabit“ Bittner heißt es nach vier gemeinsamen Jahren Abschied nehmen. Ein sentimentaler Moment. War der 23-Jährige doch seit dem Start des Projekts ein fester Bestandteil und in dieser Zeit maßgeblich am Gewinn von drei nationalen Titel beteiligt. Er trägt den Klub im Herzen, doch nach der Saison 21/22 läuft sein Vertrag aus.

Die vakante Planstelle nimmt allem Anschein nach Max „Diviners“ Gröne ein, der aus der eAcademy in den Profi-Kader der Bremer rückt. In der vergangenen Saison war der Deutsche schon ein etablierter Spieler der Mannschaft und kam in der Club Championship regelmäßig zum Einsatz. Im Grand Final hatte er den Stammplatz an der PlayStation sicher. Dabei verlor Max keines seiner drei Gruppenspiele. Selbst gegen Umut Gültekin holte Diviners verdientermaßen einen Punkt.