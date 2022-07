Preise und Zerstückelung von Live-Fußball Gefahr für Bundesliga - warum kein Liga-Pass? Kommentar von Pit Gottschalk

Die Bezahlsender Sky und DAZN versuchen mit Kombi-Angeboten zu verschleiern, dass das Live-Erlebnis Bundesliga kommende Saison teurer sein wird als in der Vergangenheit. Gestern kündigte auch Amazon Prime an, dass die Preise anziehen : Das Topspiel der Champions League am Dienstag wird demnach kostspieliger.

Hierzulande lebt der Fußball davon, dass Millionen die Spiele gesehen haben und darüber leidenschaftlich diskutieren. Aber worüber will man reden, was man nicht sieht?

Freitagspiele sind bei DAZN , aber das Eröffnungsspiel am Freitag bei Sat.1 . Die Samstagspiele sind bei Sky , aber das Topspiel 2. Liga am Samstagabend live bei SPORT1 . Die Sonntagspiele: bei DAZN wie die Champions League unter der Woche. Aber halt, das Topspiel der Champions League findet dienstags live bei Amazon statt.

Liga-Pass für alles

Okay, ich setze noch einen drauf: Am Wochenende finden die Pokalspiele statt - aber nicht alle. Am Samstagabend spielen RB Leipzig und Bayern München den DFL Supercup aus. So, und jetzt auswendig: Wer überträgt das Spiel? Ich weiß es, logo, aber vermute: nicht jeder.