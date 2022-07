DVV Pokal 2022/23 Frauen: Stuttgart mit Heimspiel im Achtelfinale, Dresden wartet noch auf seinen Gegner

Die Spiele finden am 12. und 13. November statt. Die Regionalpokalsieger werden am 23. Oktober ermittelt. Erst dann wissen vier Bundesligisten, wer ihr Gegner im Achtelfinale ist.

Erfurt vs. Straubing: Könnte ein heißer Tanz werden

Für den eigenen Verein hatte die Außenangreiferin ebenfalls ein Heimspiel parat. Erfurt trifft in der heimischen Reitsporthalle auf NaWaRo Straubing. Geht es nach Stautz, könnte das ein heißer Tanz werden. „Wir waren in der letzten Saison in der Tabelle direkt nebeneinander“, erinnerte sie an das vergangene Jahr und fügte hinzu: „Wir wollen es beide besser machen. Es wird ein schwieriges Spiel.“ Das Heimrecht ist jedoch ein kleiner Vorteil für die Thüringerinnen.