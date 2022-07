Anzeige

Frauen-EM: Frankreichs "Kontrollturm" will Deutschland schlagen „Kontrollturm“ steht DFB-Team im Weg

Bundestrainerin nach Bierhoffs Zielvorgabe: "Das ist schön, aber..."

SID

Abwehrspielerin Wendie Renard ist eine echte Erscheinung im Team des deutschen Halbfinalgegners Frankreich. Sara Däbritz warnt.

Weite Wege haben Wendie Renard noch nie abgeschreckt. Als Teenager machte sich die heutige Kapitänin der französischen Nationalmannschaft auf die fast 8000 Kilometer lange Reise vom Überseedepartement Martinique in Richtung des europäischen Festlands, um sich den Traum vom Profifußball zu erfüllen.

Anzeige

„Als ich ankam, war es überhaupt nicht wie auf Martinique“, schrieb Renard einst bei The Players Tribune. Ihr fehlte die Sonne, ihre Familie. Aber sie biss sich bei Olympique Lyon beeindruckend durch.

Renard spielte gegen Jungs

15 französische Meistertitel und sagenhafte acht Champions-League-Siege später nimmt die 32 Jahre alte Ausnahmeerscheinung nun nach langem Anlauf bei der Europameisterschaft in England ihr nächstes großes Ziel immer fester in den Blick: Den ersten Titel mit der Equipe Tricolore, die es im Halbfinale am Mittwoch im englischen Milton Keynes mit der deutschen Mannschaft aufnimmt.

Jahrelang kämpfte Renard, die als Kind stets mit Jungs am Strand kickte, mit ihren Teamkolleginnen gegen einen Viertelfinalfluch an. Ob bei Olympia, Welt- oder Europameisterschaften - seit einem Jahrzehnt war immer wieder in der Runde der letzten Acht Schluss. Doch der Sieg gegen Titelverteidiger Niederlande war wie eine Befreiung für die Auswahl von Trainerin Corinne Diacre.

Däbritz schätzt neue Lyon-Teamkollegin

Nun will Renard, Spitzname „Kontrollturm“, mehr. Sie wird die deutsche Abwehr in Alarmbereitschaft versetzen, wenn sie ihren angestammten Arbeitsbereich in der Defensive verlässt und sich mit ihren 187 Zentimetern Körperlänge auf den Weg macht in Merle Frohms Strafraum. 33-mal traf Renard bereits in ihren 135 Auftritten für Frankreich.