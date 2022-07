LoL: Champion Guide für Nilah - So spielt ihr den Bot-Laner-Champ

Nilah erweitert die Champions in League of Legends © Riot Games

Nilah ist der neueste Champion in League of Legends und fungiert als Nahkampf-Bot-Laner. Hier sind einige Tipps und die besten Setups, um mit ihr zu brillieren.

Es ist nie leicht, sich mit einem neuen Champion in League of Legends einzuspielen, da sie oft einzigartige Fähigkeiten besitzen. Das gilt auch für den Neuzugang Nilah, die als Nachkampf-Bot-Laner auf hohen Schaden und Sustain fokussiert ist. Hier sind Tipps zu dem besten Build mit den passendsten Runen, Items und Strategien, um Nilah so effektiv wie möglich spielen zu können.