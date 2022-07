Anzeige

Frauen-EM 2022 Heute LIVE: Deutschland - Frankreich im Halbfinale im TV, Stream, Ticker DFB-Frauen träumen vom EM-Titel

Deutschlands Frauen stehen im Halbfinale der EM 2022 gegen Frankreich © SPORT1 / Imago

SPORT1

Bei der Frauen-EM in England geht es in die heiße Phase. Deutschland erwartet im Halbfinale das Duell mit Frankreich. Der Traum vom EM-Titel lebt.

Die Aufgabe Vorrunde haben die deutschen Frauen bei der Europameisterschaft in England mehr als souverän gemeistert. Drei Siege und 9:0 Tore bedeuteten am Ende den souveränen Platz eins in einer Gruppe mit Spanien und Dänemark. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)

Anzeige

Im Viertelfinale folgte nach einer packenden Partie gegen Österreich ein 2:0-Erfolg. Wembley ist zum Greifen nah! Mit dem Traumziel vor Augen will das DFB-Team im Halbfinale auch die „verwundbaren“ Französinnen schlagen.

„Wir sind taktisch gut vorbereitet, aber es wird Mentalität brauchen und es wird wehtun“, erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Duell mit Les Bleues am Mittwoch in Milton Keynes: „Wir sind bereit und werden alles reinwerfen, was wir haben.“

Frauen EM live: Deutschland - Frankreich im TV & Stream verfolgen:

TV : ZDF

ZDF Livestream : ZDF

ZDF Liveticker: Liveticker der Frauen EM auf SPORT1.de & SPORT1 App

Frauen-EM 2022: Eine historische Chance

Erstmals seit Olympiagold 2016 kämpft der achtmalige Europameister wieder um den Einzug in das Endspiel eines großen Turniers. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Frauen-EM 2022)

„So nah waren wir seit vielen Jahren nicht mehr dran“, sagte Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn schon mit Blick auf das ausverkaufte Finale am Sonntag: „Der Traum lebt in uns als Mannschaft. Deswegen ist da pure Vorfreude auf das Halbfinale und alles, was danach kommt.“

Gwinn: „So nah waren wir seit vielen Jahren nicht mehr dran“

Erwartet wird generell ein physisches Duell - umso besser, dass Voss-Tecklenburg personell bis auf Klara Bühl, die wegen Corona ausfällt, nahezu aus dem Vollen schöpfen kann.

22 Spielerinnen sind einsatzbereit, nachdem Ersatztorhüterin Almuth Schult ihren fiebrigen Infekt überstanden hat. Die DFB-Frauen brennen für Wembley und den Titel. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)

Anzeige

Zudem spricht die Bilanz für die Deutschen! In bisher 20 Duellen holte der zweimalige Weltmeister elf Siege bei fünf Niederlagen. In bislang vier Begegnungen bei großen Turnieren setzte sich stets die DFB-Auswahl durch.

Die voraussichtlichen Aufstellungen Deutschland - Frankreich:

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand. - Trainerin: Voss-Tecklenburg

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand. - Trainerin: Voss-Tecklenburg Frankreich: Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino. - Trainerin: Diacre

---

mit Sport Informationsdienst SID