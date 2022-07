FIFA 22: Nach zwei Jahren! VfB Stuttgart feiert eSports-Comeback

VfB Stuttgart kehrt in den eSports zurück

„Für den VfB ist eSports ein strategisch spannendes Feld, mit dem wir junge Zielgruppen erreichen und perspektivisch ein neues Geschäftsfeld erschließen können. Damit soll unser Kerngeschäft Fußball nicht verdrängt, sondern gestützt und gestärkt werden“ und ergänzte, dass die verpflichtende Teilnahme an der VBL CC ab der Saison 2023/24 nicht halbherzig, sondern mit maximalem Ehrgeiz angegangen werden soll. Schon in der kommenden Spielzeit mischt der Klub hier wieder mit.

Das neue Line-Up der Jungs mit dem roten Brustring steht ebenfalls schon fest. Das Erfolgstrio des 1. FC Heidenheim um Burak „Burak__May“ May, Deni „Denii10″ Mutic sowie Simon „harterschuss22″ Zügel geht ab sofort im Stuttgart-Trikot auf dem virtuellen Rasen auf Torejagd. Dazu gesellt sich Niklas „nik-lugi“ Luginsland in der Rolle des Content Creators, die er bereits früher beim VfB inne hatte. Ein Roster, mit dem der Verein auf jeden Fall in der Lage ist, an alte Zeiten anzuknüpfen.

In ihrem ersten Stint konnte die eSports-Abteilung nämlich einige nennenswerte Erfolge verzeichnen. Neben der Vize-Meisterschaft in der VBL Club Championship 2019 wussten die Pros damals auch in der Einzeldisziplin zu überzeugen. Lukas „Lukas_1004″ Seiler (heute bei Hoffenheim) gelang beim FUT Champions Cup 4 in FIFA 20 der Sprung in die Top 4. Ein Saison zuvor konnte Erhan „Dr. Erhano“ Kayman beim Gfinity Cup in London ebenfalls bis ins Halbfinale eines Offline-Events vorstoßen.