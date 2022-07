Knäbel: Bundesliga bei Energiekrise "als Ganzes" gefragt

Sportvorstand Peter Knäbel von Bundesligist Schalke 04 sieht bei einer drohenden Energiekrise den gesamten Profifußball in der Verantwortung. Die Bundesliga sei hier „als Ganzes gefragt“, sagte der 55-Jährige dem SID am Rande des internationalen Trainer-Kongresses in Dortmund am Mittwoch.