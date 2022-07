Formel 1: Ferrari-Boss Mattia Binotto mit Kampfansage - "Die restlichen zehn Rennen alle gewinnen"

„Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht die restlichen zehn Rennen alle gewinnen können“, zeigte sich der Ferrari-Teamchef bei motorsport-total.com zuversichtlich, was den Titelkampf in der Formel 1 angeht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Angesichts der Tatsache, dass Charles Leclerc in der Fahrer-WM bereits 63 Punkte hinter Max Verstappen zurückliegt und auch die Scuderia in der Konstrukteurswertung 82 Punkte auf Red Bull gutzumachen hat, klingen die Worte schon fast wie Durchhalteparolen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Ungarn-GP? Binotto hofft auf den Doppelsieg

Vielmehr lege er seinen Fokus immer auf das nächste Rennen, um dort „das Maximum herauszuholen.“ Zwar sei das in Frankreich nicht gelungen, aber in Ungarn gibt es eine neue Chance. „Wir konzentrieren uns bereits auf Ungarn und darauf, dort einen Doppelsieg zu holen.“ (Großer Preis von Ungarn: Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker)

Motivationshilfe für Charles Leclerc

Diesen Glauben an das Gute will er auch seinen Fahrer vermitteln. Besonders Leclerc hat er nach seinem Aus in Le Castellet motivieren wollen. „Was ich Charles gesagt habe, ist, dass die Dinge nun komplizierter sind, aber nicht unmöglich.“ Aber wenn Ferrari das Duell um den Titel am Ende für sich entschieden haben sollte, wird man „einfach mehr Spaß haben.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)