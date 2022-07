Schwer gestürzte Süßemilch unter Vorbehalt im EM-Kader

Nach ihrem folgenschweren Sturz bei der Tour de France der Frauen ist Weltmeisterin Laura Süßemilch vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) unter Vorbehalt ins Bahn-Aufgebot für die EM in München (11. bis 21. August) berufen worden. Die 25-Jährige hatte sich am Montag in Frankreich zwei Wirbelbrüche zugezogen und wird deshalb mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an den Start gehen können.