BVB: Neues zu Sébastien Haller! Pressekonferenz mit Terzic und Kehl vor DFB-Pokal gegen 1860 zum Nachlesen

Am Freitag steht das erste Pflichtspiel für das Team von Trainer Edin Terzic an. Am Freitag gastieren die Dortmunder in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten TSV 1860 München. ( DFB-Pokal: TSV 1860 München - Borussia Dortmund, Freitag 20.45 Uhr im LIVETICKER )

Am Mittwochvormittag bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl, dass die Operation beim BVB-Stürmer erfolgreich verlaufen sei. In der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gaben Kehl und Terzic dann weitere Details preis. „Sébastien wird uns sicher einige Monate fehlen“, verriet Kehl. Auch die Verpflichtung eines neuen Stürmers schloss er nicht aus.

Terzic auf SPORT1 -Nachfrage: „Es ist keine leichte Situation, weil wir die ganze Saison planen. Die Zeit in der Vorbereitung ist knapp. Es war wichtig, dass wir die Spieler einsetzen, die definitiv in der nächsten Saison bei uns sind. Manuel hat sich menschlich und sportlich nichts zuschulden kommen lassen. Diese Entscheidung ist im Hinblick auf die kommende Saison die richtige.“

„Wir haben mit den Spielern ausführlich gesprochen und unseren Ablauf etwas angepasst. Es passt nicht, dass man ,wenn man so eine Nachricht bekommt, am nächsten Tag über Spaßaktivitäten nachdenkt. Es ist das passiert, was ich erwartet habe. Wir reden über den Menschen Sébastien Haller. Es trifft uns extrem hart. Unsere Gedanken sind jeden Tag bei ihm und wir wünschen ihm alles Gute. Aber es kommen auch die sportlichen Themen, die wir in Angriff nehmen müssen. Aber in erster Linie geht es darum, dass Sébastien schnell wieder gesund ist.“