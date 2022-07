Goeßling: Deutsche Frauen holen Titel und brauchen mehr Geld

Für Lena Goeßling sind die deutschen Fußball-Frauen im EM-Halbfinale am Mittwochabend in Milton Keynes gegen Frankreich der Favorit.

Für den einstigen "Titelhamster" Lena Goeßling sind die deutschen Fußball-Frauen im EM-Halbfinale am Mittwochabend in Milton Keynes (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich der Favorit. Und nicht nur da. "Deutschland holt den Titel", sagte die Olympiasiegerin von 2016 und Ex-Europameisterin im Interview mit Sportradio Deutschland. Ihre Begründung: "Die Mannschaft hat konstant gespielt, und ich habe irgendwie keine einzige Schwäche entdeckt."

Das deutsche Team begeistere, "nicht nur mit seinem Fußball", sagte die 36-Jährige, die mit dem VfL Wolfsburg zweimal die Champions League und sechsmal die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Es mache Spaß, "den Mädels zuzusehen, mit welcher Leidenschaft sie den Teamgedanken leben. Wir haben in Deutschland tolle Spielerinnen und tolle Talente. Alles zusammen funktioniert einfach", so die Mittelfeldspielerin, die ihre Karriere 2021 beendet hatte.

So hatte auch Nationalspielerin Lina Magull während der EM in England erklärt: "Wir sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss. Da sprechen wir von einem Mindestgehalt von 2000, 3000 Euro im Monat. So kannst du die Entwicklung im Frauenfußball nachhaltig voranbringen."