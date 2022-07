BVB: Sébastien Haller nach Tumor-Diagnose operiert - Kehl gibt Update

„Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen und er ist auf einem sehr guten Weg“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interview.

Die Nachricht sei für alle schwer zu verarbeiten gewesen. „Denn man kämpft um Spiele, man kämpft um Siege, aber am Ende geht es hier um deutlich mehr. Denn es geht um Sébastien Haller, um seine Familie, um seine Gesundheit, um all das, was für ihn persönlich im Leben viel, viel wichtiger ist als ein Gegentor oder ein Elfmeter.“