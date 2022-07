Rekordprämien im DFB-Pokal

Frankfurt am Main (SID) - Die Teilnehmer des DFB-Pokals dürfen sich auf Rekordprämien freuen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, erhält jede Mannschaft in der ersten Runde 209.247 Euro aus den Vermarktungserlösen. Das sind 30.000 Euro mehr als in der Spielzeit vor der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kürzung. Für den Pokalsieg gibt es rund 4,3 Millionen Euro.