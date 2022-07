Real Madrid bleibt sieglos - Eden Hazard setzt Ausrufezeichen

Einen Gewinner gab es trotzdem: Eden Hazard. Der 115-Millionen-Mann kämpft darum, endlich den Durchbruch bei Real zu schaffen und konnte sich mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 per Elfmeter in die Torschützenliste eintragen.

Rüdiger zurück in der Innenverteidigung

Benzema trifft für Real Madrid

In der Folge war es dann, wer auch sonst, Karim Benzema, der mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern den Ausgleich markierte. Mit dem 1:1 ging die Partie in die Pause.

Zum Start der zweiten 45 Minuten drehte der amtierende Champions League-Sieger etwas auf und erzielte in Person des frisch eingewechselten Hazard den 2:1-Führungstreffer per Elfmeter.

Zum ersten Sieg in der Vorbereitung sollte es allerdings nicht kommen, denn auch Club America bekam in der Schlussphase der Partie einen Elfmeter zugesprochen. Ex-Real-Spieler Alvaro Fidalgo verwandelte sicher zum 2:2-Endstand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Am kommenden Samstag steht für die Königlichen der letzte Test in den USA an. Dann treffen die Blancos in Los Angeles auf Juventus Turin.